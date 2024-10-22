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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину для "сверки часов" после встречи президента США Джо Байдена в Берлине со своими коллегами. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

По его словам, визит не был анонсирован из соображений безопасности.

"Вспомните, что никто заблаговременно не сообщал, кто приезжает в Киев. Но сейчас новая практика - сообщают уже когда приезжает. Ранее из соображений безопасности не сообщали о визите, пока гость не покинет пределы Киева на поезде в обратном направлении. Поэтому сейчас ситуация меняется в лучшую сторону", - отметил он.

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Лещенко отмечает, что это, вероятно, последний визит члена американского правительства в Украину до выборов президента США. По его словам, после встречи в Берлине президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером есть необходимость провести "сверку часов".

"У нас накануне была анонсирована большая партия помощи со стороны США, поэтому ожидать нового анонса в части поставок оружия не стоит. Но стоит ожидать политического сигнала. И сам визит является таким сигналом, а дальше все зависит от выборов в США", - сказал Лещенко.

При этом он сослался на публикации в известных мировых изданиях, что после выборов администрация президента США, в случае победы демократов, может объявить долгожданное решение - приглашение Украины в НАТО.

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По данным издания The Wall Street Journal, Остин прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений, в частности, относительно разрешения использовать ракеты большой дальности на территории России.

Предполагается, что Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и поддержку США в течение следующего года.

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