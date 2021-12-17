Украина находится в постоянном контакте с союзниками для сдерживания России, заверил министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия продолжает обострять ситуацию безопасности вдоль границы Украины. Угроза вторжения до сих пор продолжается.

Об этом глава МИД заявил во время брифинга.

Читайте такжеВ ЕС готовы не допустить повторения вторжения РФ в Украину, как это было с КрымомПо словам министра, Украина находится в постоянном контакте с союзниками для сдерживания России.

"Россия продолжает обострять ситуацию безопасности вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В этом году Москва уже прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям. Речь идет о масштабном стягивании войск к границам весной и новых угрозах вторжения в Украину в конце этой осени, которые продолжаются и сейчас в Украине", - заявил он.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Марта Гичко