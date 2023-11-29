Глава МИД Украины отреагировал на советы отдать часть территорий Украины в обмен на членство в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на советы некоторых "доброжелателей" относительно территориальных уступок России в обмен на членство в НАТО.

Относительно этого Кулеба высказался журналистам перед первым заседанием Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

"Эти люди должны предложить это своим собственным правительствам относительно отказа от их территории и их народа. И если они это сделают, тогда я готов послушать их аргументы. Но почему-то всегда легко кому-то другому советовать сдаться и идти на уступки. Сначала они должны это сделать со своей стороны", - подчеркнул Кулеба.

Как отметил министр, во время заседания Совета он в очередной раз акцентирует странам-членам НАТО на важности борьбы с агрессией России и напомнит, что Украина не собирается отступать.

"Наша стратегическая цель территориальной целостности в пределах международно признанных границ по состоянию на 1991 год остается неизменной и ничего не остановит нас", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что вопрос целостности Украины касается не только ее государственной безопасности, но и безопасности всего евроатлантического пространства. Также глава МИД подчеркнул, что на фронте ситуация не зашла в тупик.

"Лучший способ, чтобы избежать отправки ваших собственных солдат на войну, заключается в том, чтобы помочь другой стране, которая воюет в войне. Я хочу снова подчеркнуть, Украина никогда не просила отправки американских солдат на поле боя. Это дело принципа. Это то, что отличает нас от других. Наше дело очень справедливое - вы нам даете все то, что нам надо, а мы воюем. Мы не просим вас жертвовать вашими жизнями", - добавил министр.

Кулеба также отметил, что верит в способность Запада нарастить производство оружия. Нет оснований полагать, что на это не хватит политической воли. В то же время за этим направлением еще остается немало технической и профессиональной работы, которую следует выполнить. Обычно она требует большего внимания, указал министр.

"Люди со специальными знаниями о том, как все работает в отношении запасных частей и цепочек поставок, должны собраться и разобраться с этим. Иначе Европа останется беззащитной", - сказал Кулеба.

Украинцы не согласны отдавать "свое" России

Согласно социологическому опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 29 сентября - 9 октября 2023 года, 73% респондентов выступают против территориальных уступок со стороны Украины. Такое мнение существует даже среди той группы опрошенных лиц, которая считает, что Россия имеет более весомые ресурсы для ведения войны.

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