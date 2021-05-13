Стороны договорились продолжить диалог по образованию нацменьшинств с соблюдением украинского законодательства и заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто достигли ряда договоренностей на встрече в Братиславе.

Читайте такжеВенгерский еврокомиссар требовал от Украины закрыть "Миротворец" и вел себя агрессивно - СМИОб этом Кулеба сообщил в Twitter.

«На встрече в Братиславе мы с Сийярто договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства. Мы также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно», - заявил Кулеба.

«Рад, что Петер принял мое приглашение осуществить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае», - добавил министр.

Кулеба 12-13 мая принимает участие в заседании министров иностранных дел «Центральноевропейской пятерки»: Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

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Автор: Виталий Саенко