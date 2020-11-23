Посол Кипра Луис Телемаху подтвердил, что кипрская сторона продолжает неукоснительно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации украинского полуострова.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пригласила Кипр присоединиться к созданию Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Читайте такжеЭстония намерена присоединиться к созданию Крымской платформыКак сообщается на сайте МИД, Джапарова встретилась с послом Кипра в Украине Луисом Телемаху.

Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и ЕС при принятии соответствующих резолюций и решений.

Также Джапарова проинформировала о последнем развитии событий в оккупированном Крыму и пригласила кипрскую сторону принять участие в деятельности инициативы «Крымской платформы».

В ответ посол заверил, что кипрская сторона продолжает неукоснительно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации украинского полуострова.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных конвенций и инициатив по гендерному равенству, противодействию насилию против женщин и сохранению мирового культурного наследия.

Кроме того, как председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Джапарова передала письмо-приглашение, адресованное своему кипрскому коллеге с призывом присоединиться к международному флеш-мобу видеопоздравлений по случаю 75-летия организации ЮНЕСКО, инициированному президентом Украины.

Стороны также положительно отметили совместные усилия с целью оживления политического диалога между двумя странами. Проведение в ближайшее время двусторонних политических консультаций между МИД Украины и Кипра позволит обсудить широкий спектр вопросов о перспективах дальнейшего развития украинско-кипрских отношений и совместного взаимодействия в рамках международных организаций.

Что такое крымская платформа

23 сентября президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

«Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень и четвертый уровень - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

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Автор: Виталий Саенко