Президент Украины пожелал королю Чарльзу III долгих лет успешного правления.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Чарльза III, представляющего династию Виндзоров, с началом новой эпохи в истории британской монархии.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении. "От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств - настоящих друзей Украины - с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства - процветания и совместных с нами побед", - сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что для него было честью встретиться лично с его величеством в Лондоне.

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"Я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам!", - заявил Зеленский.

Коронация Чарльза III - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 6 мая в Великобритании проходит коронация Чарльза III. На это историческое событие съехались представители разных стран мира. Украину на этом событии представляют первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чарльза III уже официально стал королем Британии. После коронации он взошел на престол и принял клятвы верности от высшего дворянства, членов собственной семьи и священнослужителей.

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