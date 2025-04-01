Также упрощена процедура прохождения медицинского осмотра гражданами Украины, в частности, врача-психиатра.

Правительство распространило на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу мотивационные выплаты в один миллион гривен для военных от 18 до 25 лет.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram.

Он отмечает, что теперь такие выплаты будут не только в Вооруженных Силах Украины.

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Мельничук сообщил, что внесены изменения в постановление КМУ от 11.02.2025 № 153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения".

"Распространено действие эксперимента на Национальную гвардию Украины и Государственную пограничную службу Украины. Включено в основания выплаты единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях, участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий на временно оккупированных РФ территориях Украины, территории между позициями сил обороны и позициями войск государств-агрессора, на территории государства агрессора", - сказано в сообщении.

Правительством установлено, что перечень штатных должностей, на которых проходят военную службу граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет утверждается Генеральным штабом Вооруженных Сил, Главным управлением Национальной гвардии и Администрацией Государственной пограничной службы по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил.

Мельничук также отмечает, что упрощена процедура прохождения медицинского осмотра гражданами Украины, в частности, врача-психиатра.

Что еще известно о спецконтрактах для молодежи

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года Минобороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет, которые предусматривают выплату молодому человеку 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные во время службы. Также предусмотрены социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Есть несколько причин для отказа от подписания контракта, который рассчитан на приобщение к армии молодежи 18-24 лет.

Офицер отделения СМИ 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Алла Пунько отметила, что для подписания контракта необходимо, чтобы претендент был в возрасте 18-24 года, а также речь идет о пригодности к военной службе по медицинским показателям и показателям профессионально-психологического отбора.

Отказать кандидату могут только в том случае, если он не прошел военно-врачебную комиссию и если он не подходит по возрасту. Также, если есть судимость у кандидата.

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