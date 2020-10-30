Конституционный антиконституционный переворот

Неужели новый Майдан в ноябре? Вопрос не риторический. Схватка, в которую вступили разные ветви власти после скандального решения Конституционного суда Украины «по отмене е-деклараций», чревата не только уличными протестами, но несет и угрозу государственности.

Предыстория сегодняшнего скандала такова: летом 2020 года 47 народных депутатов подали в Конституционный суд представление с просьбой признать неконституционными ряд положений антикоррупционной реформы. Депутатам, мол, непонятно, что такое «законные источники дохода». А если их стиль жизни превышает законные доходы, то наказывать их за это не стоит, потому что совершенно не ясно, за какой период доходы считаются, и почему они вдруг «незаконные». Не говоря уже о том, что парламентарии убеждены: сбор сотрудниками Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) о доходах не только чиновников, но и членов их семей – это вмешательство в частную жизнь.

КСУ рассмотрел представление в кратчайшие сроки, и уже 27 октября удовлетворил большинство требований народных депутатов. К примеру, посчитал, что уголовная ответственность за коррупционные нарушения слишком строгая, потому что «такие действия не способны причинить существенного вреда». А что касается отмены проверок е-деклараций и мониторинг жизни чиновников, КСУ использовал один аргумент - незаконность вмешательства исполнительной ветви власти в судебную. Мол, НАПК, подконтрольное Кабмину, не имеет права контролировать стиль жизни судей и подсчитывать их доходы и расходы. Это – прерогатива органов судебной власти.

Собственно, тут следует выделить два ключевых аспекта.

Первый - с одной стороны, судьи КСУ правы. Давление политиков на судей не прекращается все годы независимости Украины, при любой власти. Каждый президент пытается так или иначе провести судебную реформу, и часто – под себя. А если не все выходит, то назначение «своих» людей на ключевые должности многое решает. «Свое» большинство в парламенте, «свой» Кабмин и «свои», подконтрольные судьи (от Большой палаты Верховного Суда до КСУ) - равно - тихая узурпация власти.

Вместе с тем, чтобы этого избежать, судьи, особенно судьи КСУ, имеют ряд гарантий, закрепленных в Конституции. Речь идет и о том, что решение Конституционного суда нельзя опротестовать или отменить, самих судей назначают на 9 лет и их нельзя уволить (это могут сделать только сами судьи КСУ двумя третями голосов), у них – полный иммунитет за их решения, а изменения этих конституционных гарантий должны пройти согласование в КСУ, то есть, согласиться на эти изменения должны сами судьи…

Также, справедливости ради, стоит отметить корявость антикоррупционных законов. Поскольку принимались они в спешке ради «революционной целесообразности», это и позволило опротестовывать их нормы в Конституционном суде. И получить то решение, которое было получено и вызвало небывалый резонанс.

Как объясняют сами судьи КСУ, из-за того, что нормы о проверке деклараций выписаны так, что разделить их нельзя, суд не смог выделить в своем решении право НАПК проверять декларации чиновников и не проверять только декларации судей (как уже было сказано выше, это – прерогатива органом судебной власти).

Но здесь нельзя исключать второй важный аспект - интересы самих судей, которые стали «клиентами» НАПК из-за несвоевременного декларирования или указания в декларациях недостоверных данных. К примеру, по информации «Схем», глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал собственником земли в оккупированном Крыму. Сделка была оформлена по российским законам. А в декларациях ни за 2018, ни за 2019 годы Тупицкий не отразил расширение своих крымских угодий…

Кроме того, как отмечают юристы, Конституционный суд превысил свои полномочия и влез в регулирование сферы, за которую не отвечает. Речь идет о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса «Декларирование недостоверной информации». Напомним, в КСУ заявили, что вранье в декларациях «не наносит существенный вред» обществу, государству, физическому или юридическому лицу. Поэтому, мол, эта норма не настолько общественно опасна, чтобы считаться преступлением.

«Понятие и критерии преступления устанавливает не Конституция, а Уголовный кодекс. И право Верховной Рады определять то или иное действие общественно опасным и криминализировать его, - считает юрист-криминолог, глава Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр. – Согласно статьи 8 закона Украины «О Конституционном суде Украины», КСУ не рассматривает вопросы относительно соответствия законам Украины актов Верховной Рады. То есть, отвечает или не отвечает норма Уголовного кодекса особой части норме Уголовного кодекса общей части – это не компетенция Конституционного суда. КСУ должен решать, отвечает ли норма Уголовного кодекса Конституции. Но ссылок на статьи Основного закона, которым не отвечает статья 366-1 Уголовного кодекса, в решении КСУ нет».

Отдельно стоит напомнить, что работа антикоррупционных органов в Украине – входит в круг наших международных обязательств. Поэтому не удивительно, что решение КСУ вызвало «большую обеспокоенность» в Евросоюзе.

«Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя относительно международных партнеров, в том числе ЕС. Мы настоятельно призываем украинскую власть сделать шаги, чтобы как можно быстрее возобновить условия для эффективного функционирования антикоррупционной системы Украины в соответствии с Конституцией Украины», - говорится в эксклюзивном комментарии представительства Евросоюза на запрос УНИАН.

К сожалению, вместо того, чтобы попытаться разрулить ситуацию эффективно и максимально безболезненно (для этого, впрочем, необходимы и стратегическое мышление, и знание законов, и желание вникнуть в юридические нюансы), президент Владимир Зеленский ушел в отрыв. Вместо того, чтобы, проанализировав антикоррупционные законы на предмет их конституционности, и провести нужные изменения (имея свое большинство в Верховной Раде, это не составило бы труда), глава государства решил разогнать тот самый КСУ, который позволил ему год назад разогнать парламент предыдущего созыва. И внес в парламент законопроект «О возобновлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

Документ зачем-то предлагает парламенту (а не правоохранительным органам, как это должно быть, согласно Уголовного кодекса Украины) признать факт ряда преступлений со стороны судей КСУ - принятие неправосудного решения, попытку свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Кандидат юридических наук, конституционалист Николай Марченко подчеркивает, что этот документ полностью противоречит Конституции. «Принцип разделения власти не допускает возможность произвольной оценки президентом и парламентом решений Конституционного суда Украины. Уголовный кодекс Украины не содержит такого преступления, как «неправосудное решение». Поэтому законопроект Зеленского – это путь в правовую пропасть и разрушение всех демократических достижений с 1991 года. Согласно ч. 1 ст. 102 Конституции Украины президент является гарантом соблюдения Конституции Украины. Однако, Зеленский явно выступает гарантом уничтожения демократических институтов», - отмечает он.

И вопрос не только в том, что бороться с неконституционным решением Конституционного суда неконституционными методами это признать, что цель оправдывает средства. Вопрос еще и в том, что дискредитация (не без «помощи» самих одиозных судей) судебной системы тянет за собой кучу проблем: от недоверия украинцев к отечественной Фемиде до нежелания иностранных инвесторов вести в Украине дела, поскольку защитить себя и свой бизнес в украинских реалиях не представляется возможным.

Существует ли выход из ситуации? Вполне. Но для этого всем сторонам стоит успокоиться, выдохнуть и не принимать поспешных решений, чтобы не наломать дров. К сожалению, предпосылок для разумного маневра все меньше.

Татьяна Урбанская

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