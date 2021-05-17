Также лидер фракции "СН" подтвердил, что Зеленский предложил Степанову уйти в отставку, но тот отказался.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему нужно проголосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова с должности руководителя Министерства здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, где рассматривается представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке Степанова.

Арахамия отметил, что министр - это политическая должность, и уже во вторую очередь это менеджер.

По его словам, ни для никого не секрет, что между Степановым и Шмыгалем был конфликт, и в такой ситуации говорить о тесном сотрудничестве невозможно.

"Нет нормального профессионального диалога с премьер-министром, и об этом конфликте знают и в ВР, и в профильном комитете. А если с непосредственным руководителем нет нормального продуктивного диалога... то все, даже хорошие инициативы Минздрава будут тормозиться и не будут нормально работать", - подчеркнул Арахамия.

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По его словам, также необходима политическая ответственность министра за ситуацию, которая складывается с вакцинацией.

Кроме того, лидер фракции "СН" напомнил, что Степанов не наладил сотрудничество и с профильным комитетом парламента.

Арахамия рассказал, что Степанов встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предложил ему уйти в отставку по собственной инициативе, но тот отказался.

Арахамия отметил, что сейчас "мы должны сделать то, что предложил президент, и уволить господина министра с этой должности".

Отставка Степанова: что известно

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. По словам самого министра, он не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

По данным источников СМИ, отправить Степанова в отставку планировали уже несколько раз. 14 мая добровольно уйти ему якобы предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако глава Минздрава отказался. После этого в Раду и поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

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Автор: Надя Пришляк