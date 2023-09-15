Для этих атрибутов нардеп выделил отдельную комнату в своем доме.

Обыски у скандального нардепа Нестора Шуфрича продолжаются. В его доме на Киевщине нашли множество советской и российской символики.

Фото с обысков у Шуфрича опубликовал Телеграм-канал "Инсайдер UA".

"Классический набор ватника: колорадские ленты, медальки, двуглавые орлы, ордена и кители. Оказывается, что Шуфрич является еще и уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил РФ", - пишет канал.

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На фото видно, что Шуфрич выделил отдельную комнату для своих "советских извращений". Нардеп следил за процессом обысков.

Обыски у Шуфрича

Утром 15 сентября ряд каналов и журналистов сообщили, что СБУ якобы задержала нардепа Шуфрича. Затем стало известно, что проводятся обыски в селе Козин Киевской области, где проживает народный избранник.

По данным журналиста Юрия Бутусова, сегодня происходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

Источники УНИАН в правоохранительных органах сообщают, что Шуфрича подозревают в государственной измене.

"Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем", - сказал источник.

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