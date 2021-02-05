Скандальному представителю ОПЗЖ не понравилось выступление коллеги по парламенту.

В Верховной Раде во время сегодняшнего пленарного заседания едва не произошла драка, участником которой мог стать скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале "Недоторкані".

На записи видно, как Кива возмутился выступлением коллеги из фракции "Голос" Романа Лозинского, который выступил в поддержку санкций против пророссийских телеканалов. В частности, тот предложил не пускать в Раду журналистов заблокированных телеканалов. В ответ на это нардеп от ОПЗЖ попытался прорваться к трибуне, однако был остановлен другими депутатами, которые окружили Лозинского и не пустили Киву к нему.

Читайте такжеКива заработал более миллиона гривень на яме с грязью: журналисты узнали о скандальном бизнесе нардепа (видео)

"А в парламенте могла сегодня произойти первая драка. Причём незапланированная. Голосистый Лозинский вышел на трибуну и стал кричать "Рашизм не пройдёт!". Это очень возбудило Киву, но, всё-таки, недостаточно. Обошлось без махача", - говорится в сообщении.

Судя по видео, свое недовольство услышанным Киве пришлось высказывать в устной форме без применения физических мер.

Другие инциденты с нардепом Кивой

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН