В Верховной Раде во время сегодняшнего пленарного заседания едва не произошла драка, участником которой мог стать скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале "Недоторкані".
На записи видно, как Кива возмутился выступлением коллеги из фракции "Голос" Романа Лозинского, который выступил в поддержку санкций против пророссийских телеканалов. В частности, тот предложил не пускать в Раду журналистов заблокированных телеканалов. В ответ на это нардеп от ОПЗЖ попытался прорваться к трибуне, однако был остановлен другими депутатами, которые окружили Лозинского и не пустили Киву к нему.
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"А в парламенте могла сегодня произойти первая драка. Причём незапланированная. Голосистый Лозинский вышел на трибуну и стал кричать "Рашизм не пройдёт!". Это очень возбудило Киву, но, всё-таки, недостаточно. Обошлось без махача", - говорится в сообщении.
Судя по видео, свое недовольство услышанным Киве пришлось высказывать в устной форме без применения физических мер.
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