Он прокомментировал слухи, которые появились в конце июня.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг слухи, что его кандидатуру рассматривали в качестве нового главы Киевской городской военной администрации. Более того, он планирует как минимум до победы Украины в войне работать в государственном секторе родного региона, о чем заявил в интервью каналу "Фабрика новостей".

"Мне команд никаких не поступало, мы это не обсуждали. Я понимаю, что когда есть задача, надо ее выполнять, но я люблю, когда поставленную задачу я могу выполнять эффективно, а не просто там быть. Это первое. Во-вторых, я люблю Николаевщину, я здесь все понимаю, каждый клочок, и я здесь эффективен. Поэтому у меня в планах такого нет. Если будут какие-то разговоры, то будем разговаривать. Но я работаю здесь, и в планах - к победе по меньшей мере работать в государственном секторе на Николаевщине", - сказал он.

Слухи о назначении Кима председателем КМВА - что известно

Напомним, что в конце июня издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники сообщило, что Виталий Ким уже дал принципиальное согласие возглавить Киевскую городскую военную администрацию. Решение о замене Сергея Попко на Кима якобы должны были принять на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Также собеседники издания отметили, что после освобождения Николаевской области Ким стал терять популярность, потому что больше не находится в центре внимания средств массовой информации, а его рассматривали в качестве одного из возможных фронтменов списка "Слуг народа" на ближайших выборах. Поэтому его и якобы решили перевести в Киев для наращивания рейтинга кандидата.

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