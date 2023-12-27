Труша на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации Президент Владимир Зеленский назначил в марте 2020 года.

Кабинет министров согласовал увольнение Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации", - отметил он.

Скандал со взяткой в ТОВА

В июне НАБУ задержало председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении взятки.

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По данным следствия, задержанные требовали 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

За эти средства они обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы.

Труш заявил, что двое его заместителей, которых задержали оперативники НАБУ по обвинению в вымогательстве и получении взятки в 600 тыс. грн, с марта уже не работают в ОВА.

"Двое моих заместителей, которые вчера были фигурантами, они с марта не выполняют своих обязанностей и не имеют никаких трудовых отношений с военной администрацией. Они на сегодня являются военнослужащими ВСУ", - сказал Труш.

При этом он заверил, что ничего не знал о вымогательстве взяток у предпринимателя-волонтера и убеждал журналистов, что он к этому не причастен.

Труш отметил, что работники НАБУ провели следственные действия в кабинетах Тернопольского облсовета и Тернопольской областной военной администрации, при этом "документов не изымали". На вопрос об обысках в его квартире Труш конкретного ответа не дал.

"Проводились следственные действия в местах, предусмотренных постановлениями судов. Не могу сказать, где именно, чтобы не нарушать тайну следствия", – сказал Труш.

Труша на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации Президент Владимир Зеленский назначил в марте 2020 года.

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