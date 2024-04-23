С 2010 года Андрей Кравец занимал должность руководителя Государственного управления делами.

Из Литвы высылают бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Кравца. Об этом информирует Delfi.

Издание напоминает, что с 2010 года после избрания Януковича президентом Украины Кравец занимал должность руководителя Государственного управления делами.

"Его называли "завхозом Януковича". Он заботился о различных бытовых вопросах. И делал он это очень тщательно: когда после Майдана Янукович сбежал в Россию, люди обнаружили в его резиденции золотые унитазы, частный зоопарк и коллекцию антикварных автомобилей", - говорится в материале.

В Департаменте госбезопасности Литвы отметили, что Кравец с женой Мариной Пелых участвовали в присвоении режимом Януковича не менее 35 млрд. евро из бюджета Украины, "занимались финансами президента и роскошью его особняка", а после побега Януковича Кравец с женой также покинул Украину.

В 2014 году Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, он провел в стране почти 10 лет, основал бизнес. Службы обратили на него внимание в начале 2023 года через год после вторжения России в Украину.

"Кравец и Пелых поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльными по отношению к России и ее агрессивной внешней политике, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Российские службы могут использовать Кравца и Пелых в своих целях как лояльных и надежных лиц", - отмечают правоохранители.

По мнению суда, тот факт, что они занимаются частным бизнесом и не были осуждены в Украине, не означает, что их связи с Януковичем и его окружением прервались, и они не угрожают нацбезопасности страны.

Последние новости о приспешниках Януковича

В марте двое топ-чиновников времен Януковича получили заочные приговоры, их имущество конфисковано. Речь идет об экс-министре образования и науки Дмитрии Табачнике и бывшем главе Государственной регистрационной службы Дмитрии Вороне.

Оба злоумышленника скрываются в России и временно оккупированной территории Украины, где проводят подрывную деятельность против нашего государства.

Также УНИАН сообщал, что 20 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Владимиру Сивковичу, заместителю секретаря СНБО времен Януковича.

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