Верховная Рада рассмотрит этот вопрос в течение двух-трех недель.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров.

Об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель", - сказал он.

В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.

Возможные отставки в Кабинете министров

Как известно, в правительстве ожидаются кадровые изменения, в частности, СМИ пишут о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал фейком информацию о возможной отставке Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра.

Арахамия подчеркнул, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене 3-4 министров. При этом Арахамия отказался называть, о которых министрах идет речь.

Он также сообщил, что фракция "Слуга народа" на своем заседании 20 сентября рассмотрит кадровые вопросы.

Автор: Леся Лещенко