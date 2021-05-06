Госсекретарь США намерен подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России.

В Соединенных Штатах Америки сообщили о главной цели визита государственного секретаря Энтони Блинкена в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США по стратегическому партнерству с Украиной.

“Государственный секретарь Блинкен сегодня, 6 мая, посетит Киев (Украина), где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии России, которая продолжается”, - отмечается в заявлении.

Читайте такжеЗеленский проинформировал сенатора США Портмана о ситуации на Донбассе

Также Блинкен в ходе визита будет поощрять Украину обеспечивать прогресс в повестке дня реформ, которые имеют ключевое значение для укрепления демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего.

При этом в контексте двусторонних отношений США с Украиной сказано, что Соединенные Штаты твердо поддерживают усилия Украины по достижению ее евроатлантических стремлений и построению богатого, безопасного и демократического будущего для всех украинцев.

Также относительно российской агрессии в Украине сказано, что США глубоко обеспокоены агрессивными действиями РФ и риторикой, направленной против Украины, в том числе усиленным присутствием российских войск в оккупированном Крыму и у границ Украины. США продолжают внимательно отслеживать ситуацию и координировать действия с украинскими чиновниками, союзниками и партнерами. “Мы выражаем уважение Украине за ее постоянную сдержанность и четко дали понять в наших контактах с Москвой, что Россия должна воздержаться от обостряющих действий”, - отмечается в сообщении.

Читайте такжеЭкс-посол назвал визит Блинкена сильным политическим сигналом поддержки Украины

Кроме того, отмечается, что Крым и Донбасс – это Украина. “Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную аннексию Россией Крымского полуострова. Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине”, - сказано в заявлении.

Отмечается, что Россия должна соблюдать свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать для прекращения конфликта на востоке Украины и для восстановления суверенитета Украины.

В контексте реформ сказано, что построение беспристрастных институтов и обеспечение подотчетного управления в государственных институтах и корпоративном секторе имеют ключевое значение для достижения евроатлантических стремлений Украины и построения богатого, безопасного и демократического будущего.

Также США поддерживают Украину в борьбе с коррупцией, укреплении верховенства права и проведении реформы верховенства права.

Относительно оказания помощи Украине добавляется, что с 2014 года США выделили Украине в целом более 4,6 млрд долларов, в том числе на безопасность и другую помощь.

Визит Блинкена в Киев

Сегодня ночью госсекретарь США прибыл в Украину. Из аэропорта "Борисполь" в столицу он поехал кортежем из десятков авто.

В МИД заявили, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко