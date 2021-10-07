Действующий председатель парламента говорит, что ему самому ни за что не стыдно.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пожелал следующему спикеру, чтобы ему "не было стыдно" за то, что он будет делать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Чтобы ему (преемнику) не было стыдно за то, что он будет делать на этом посту: ни перед собой, ни перед людьми, ни перед законом", - сказал Разумков.

В то же время, на вопрос, стыдно ли за что-то ему самому, ответил: "Мне не стыдно".

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Как сообщал УНИАН, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР, и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

5 октября Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности Разумкова. Его будут рассматривать в четверг, 7 октября.

Председательствовать на заседании нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Вечером 6 октября Разумков рассказал, что делают с депутатами, которые не хотят голосовать за его отставку.

По информации СМИ, новым главой ВР могут избрать нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Автор: Таня Поляковская