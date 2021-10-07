Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пожелал следующему спикеру, чтобы ему "не было стыдно" за то, что он будет делать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"Чтобы ему (преемнику) не было стыдно за то, что он будет делать на этом посту: ни перед собой, ни перед людьми, ни перед законом", - сказал Разумков.
В то же время, на вопрос, стыдно ли за что-то ему самому, ответил: "Мне не стыдно".
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Как сообщал УНИАН, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР, и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.
5 октября Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности Разумкова. Его будут рассматривать в четверг, 7 октября.
Председательствовать на заседании нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Вечером 6 октября Разумков рассказал, что делают с депутатами, которые не хотят голосовать за его отставку.
По информации СМИ, новым главой ВР могут избрать нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.