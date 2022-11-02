Чернышева был назначен на эту должность в марте 2020 года.

Верховной Раде зарегистрировано заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева об отставке.

"В Верховной Раде зарегистрировано заявление Чернышева А. М. об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины", - сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Отставка Чернышева и его новая должность: что известно

Как сообщал УНИАН, Чернышов был назначен на должность министра в марте 2020 года.

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СМИ предполагают, что отставка Чернышева связана с другим увольнением. В частности, утром 1 ноября в СМИ появилась информация об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза". Поговаривают, что именно Чернышов заменит Витренко. За процедурой перед назначением на должность главы "Нафтогаза" отставку с должности министра развития общин и территорий Чернышева должна принять Верховная Рада.

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