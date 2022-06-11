Она встретится с Владимиром Зеленским.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня, прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Хорошо снова оказаться в Киеве. С президентом Украины Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами!" - написала она.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе еще 28 февраля.

Решение Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Также Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, первая часть которого содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая часть опросника содержит оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Напомним, что 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыли с визитом в Украину. Также они посетили Бучу в Киевской области, где увидели зверства, совершенные российскими солдатами в Украине.

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