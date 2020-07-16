Разумков не видит в Раде инициатив по федерализации

По его мнению, за это даже не нашлось бы голосов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит в парламенте инициатив по федерализации страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

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Отвечая на вопрос, представляет ли Разумков, чтобы парламент при его руководстве изменил Конституцию и сделал Украину федеративной республикой, спикер отметил: "Я не думаю, что сегодня в парламенте есть такие, во-первых, течения по переходу к федерализации, а во-вторых, что под это есть, скажем так, голоса, если бы даже такая инициатива сегодня была".

Напомним, в прошлом году Путин заявил, что федерализация Украины, отказ от НАТО могли бы решить "украинскую проблему".

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости навязывания планов по так называемой федерализации Украины и Молдовы.

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