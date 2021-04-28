Депутаты Львовского облсовета считают защиту диссертации Кивы "аферой".

Депутаты Львовского областного совета потребовали отменить решение о присуждении ученой степени нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илье Киве и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

Читайте также"Коллеги" Кивы: у 18 нардепов из ОПЗЖ обнаружили научные степениСоответствующее обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину львовские депутаты приняли во вторник, 27 апреля, говорится на сайте облсовета.

"Члены диссертационного совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки", — говорится в обращении.

Депутаты считают, что "гнилая бюрократическая система" помогает "лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой", создавая для молодых ученых "препятствия в получении научных степеней и развитии украинской науки".

В связи с этим авторы обращения просят Минобразования "остановить издевательство над украинским образованием" и "принять соответствующие меры".

Кива защитил диссертацию

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" и стал кандидатом наук по государственному управлению.

Во время защиты член комиссии спросил нардепа, какое содержание он вкладывает в понятие демократического евроинтегрированного государственного управленческого аппарата. На это Кива заявил, что даст ответ "в следующей нашей научной работе, которую будем обязательно вводить".

Событие возмутило преподавателя Украинского католического университета Александра Ябчанку, который решил сжечь свой диплом кандидата медицинских наук.

В Министерстве образования заверили, что аттестационная комиссия, которая будет проверять научную работу и ее защиту - независима. В случае выявления плагиата или недостаточного участия кандидата в написании диссертации, голосование диссертационного совета отменят, а сам совет, в случае подтверждения нарушений, могут даже ликвидировать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая