СМИ сообщают, что Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от поддержки Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его российский коллега Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины.

Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

"Эрдоган сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время апрельской встречи в Турции, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты, если Турция не откажется от своих продаж беспилотных летательных аппаратов и поддержки Украины", – сообщает издание.

По словам заместителя главы комитета Рады по обороне Юрия Мысягина, дроны Bayraktar позволяют Украине "сдерживать российскую агрессию" и помогут в принятии ответных мер в случае вторжения РФ.

"Мы видели, как они работали в прошлом году", – сказал Мисягин.

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Приостановление Россией авиасообщения с Турцией:

С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией якобы из-за COVID-19. Из-за этого Турция лишилась тысяч российских туристов, которые приезжают сюда во время майских праздников.

Первого июня Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня включительно.

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Автор: Денис Прядко