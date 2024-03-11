Олег Николенко почти 3,5 лет работал спикером во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Ни коленко стал генеральным консулом Украины в Торонто (Канада). Об этом Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать победу", - подчеркнул Николенко.

Также дипломат поблагодарил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

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Увольнение Николенко с должности спикера МИД

8 марта Николенко сообщил, что оставляет должность спикера в МИД. На этой должности он работал с ноября 2020-го года. Николенко отметил, что начнет свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать "на благо интересов нашего государства". Его профессиональная дипломатическая карьера началась в 2008 году, когда он прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии. Также он много лет занимал должность спикера Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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