Чрезвычайно высокая явка дает основания полагать, что польские избиратели отдали предпочтение оппозиционным партиям.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов Андрей Дещица рассказал, что сейчас все еще сохраняется интрига относительно того, какая из партий, которые являются лидерами избирательной гонки, сможет сформировать новое правительство.

В эфире телемарафона Дещица отметил, что сейчас Центризбирком все еще проводит подсчет голосов, который имеет определенные разногласия с данными экзит-полов. По его мнению, это может быть следствием того, что в Польше сначала считают голоса от малых избирательных комиссий. Следовательно, экс-посол считает, что результаты экзит-полов впоследствии будут отражены и в официальных результатах выборов.

По его словам, неожиданностью на этих выборах в парламент стала чрезвычайно высокая явка - около 72%, которая является самой большой после 1989 года. Это дает основания полагать, что польские избиратели отдали предпочтение оппозиционным партиям.

"Поэтому поддержка оппозиционных сил и является такой высокой. Но интрига по формированию нового правительства остается", - сказал экс-посол.

Дещица отметил, что правительство должно формировать партия, которая получила наибольшее количество голосов на выборах - это пока правящая партия "Право и справедливость" (ПиС). Однако имеющихся сейчас у ПиС голосов недостаточно для единоличного формирования правительства, ведь для этого партия должна иметь 231 мандат в Сейме, а по подсчитанным сейчас голосам она набирает около 200 мандатов.

Дипломат не исключил, что одним из членов коалиции по ПиС может быть крайняя правая партия "Конфедерация", представители которой высказываются против оказания помощи Украине. Но поддержка этой партии упала и является довольно малой - 6-7% по результатам экзитполов. Поэтому эта политсила будет иметь примерно 12-14 голосов депутатов в парламенте, чего мало для коалиции с "ПиС". Следовательно, по мнению Дещицы, ПиС сейчас может проводить переговоры с какой-то другой политсилой.

"Если "ПиС" не сформирует большинство и правительство, тогда инициатива по формированию правительства переходит в Сейм. А реальной коалицией, которая может быть сформирована в Сейме, является объединение трех оппозиционных партий: Гражданской коалиции, Третьего пути и Левицы", - отметил он.

Дещица также отметил, что сейчас необходимо дождаться официальных результатов выборов. Он добавил, что Украине нужно будет сотрудничать с любым новым польским правительством. По словам экс-посла, после выборов договариваться с представителями нового правительства будет легче, потому что спадет "уровень эмоций", который наблюдался в заявлениях во время избирательной кампании.

Он считает, что в случае формирования правительства "ПиС" эта партия будет заинтересована в восстановлении хороших отношений с Украиной и урегулировании определенных вопросов, в частности по экспорту агропродукции из Украины. Это будет зависеть от того, какие еще партии будут в коалиции с "ПиС".

В случае же создания нового правительства оппозицией, по мнению дипломата, Украине будет легче наладить с ним контакты. Ведь представители оппозиции декларировали готовность к продолжению поддержки для Украины и развитию хороших отношений. Также Дещица добавил, что сформированное оппозицией правительство будет проевропейским, а потому будет вести свою политику в русле Евросоюза.

"Я считаю, что это будет наш серьезный лоббист в поддержке интеграционных стремлений относительно членства в ЕС и НАТО", - сказал он.

Выборы в Польше - новости

В воскресенье, 15 октября, в Польше состоялось голосование на парламентских выборах. Сейчас, после обработки более 50% бюллетеней, известно, что лидерство в избирательной гонке имеет правящая партия, однако оппозиционные политсилы вместе набрали больше голосов.

В частности, за правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) проголосовало 38,22% избирателей, за оппозиционную "Гражданскую коалицию" экс-премьера Дональда Туска - 27,92%, за партию "Третий путь" - 13,5%, а за партию "Левица" - 8,25%.

Вас также могут заинтересовать новости: