Двое новых депутатов приняли присягу: сколько их теперь в Верховной Раде

Они зашли в парламент вместо Макарова и Шкрум.

Двое новых народных депутатов приняли присягу, теперь их в парламенте 401.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Новый член парламента Тамила Ташева приняла сейчас присягу и официально стала народным депутатом Украины. Тамила заменит коллегу и друга, который покинул нас, - Олега Макарова", - написал он.

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Кроме того, сообщил Железняк, присягу принял и Богдан Лукашук, который пополнит состав "Батькивщины" вместо Алены Шкрум. "Депутатов уже 401", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале проинформировала о смерти народного депутата из фракции "Голос" Олега Макарова. Ему было 59 лет.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия признала постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву избранным народным депутатом Украины.

3 декабря ВР проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум.

Представитель этой фракции Иван Крулько рассказал, что Шкрум решила продолжить свою карьеру в исполнительной ветви власти. По его словам, это будет "работа, связанная с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры".

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