Адвокат Порошенко рассказал, пойдет ли экс-президент на завтрашний допрос в ГБР
Пятый президент Петр Порошенко не пойдет на завтрашний допрос в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань на странице в Facebook.
Защитник Порошенко утверждает, что тот не получал вызовов на допрос "в предусмотренном законом порядке".
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"Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не воспримем. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", - написал адвокат.
Как сообщал УНИАН, в одном из дел Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
Избрание меры пресечения в этом производстве для Порошенко состоится 1 июля.
24 июня ГБР обнародовало повестку о вызове Порошенко на допрос 30 июня.
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