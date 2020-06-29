Адвокат Порошенко рассказал, пойдет ли экс-президент на завтрашний допрос в ГБР

Головань заявил, что 30 июня "допроса не будет".

Пятый президент Петр Порошенко не пойдет на завтрашний допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань на странице в Facebook.

Защитник Порошенко утверждает, что тот не получал вызовов на допрос "в предусмотренном законом порядке".

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"Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не воспримем. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", - написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, в одном из дел Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Избрание меры пресечения в этом производстве для Порошенко состоится 1 июля.

24 июня ГБР обнародовало повестку о вызове Порошенко на допрос 30 июня.

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