В компании сообщили, что "Укрнафта", ни бывшие акционеры, ни его трудовой коллектив не имели возможности ознакомиться с официальной позицией Минобороны.

В ПАО "Укрнафта" обратились к министру обороны Украины Алексею Резникову из-за блокирования работы компании.

Как сообщается в заявлении компании, государство приобрело в собственность акции всех акционеров ПАО "Укрнафта" (кроме НАК "Нафтогаз Украины") и назначило Министерство обороны Украины уполномоченным органом управления.

Также там отметили, что в связи с заявлением Президента Украины это было сделано для того, чтобы ПАО "Укрнафта", которое является нефте и газодобывающей компанией, 24/7 работало на нужды обороны.

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"С 20.00 часов 08.11.2022 работа ПАО "Укрнафта" заблокирована, вооруженные лица, представители СБУ и БЭБ Украины находятся в центральном офисе ПАО "Укрнафта" и без наличия каких-либо судебных документов осуществляют обыск помещений, не допускают работников к рабочим местам, препятствуя осуществлению обязательных операционных процессов. Отдельные представители Общества, которые присутствовали в офисе в начале обыска, вынужденно находятся на рабочих местах с 8:30 08.11.2022 года и по настоящее время, то есть уже больше 30-и часов без нормальных условий для работы, приема пищи и без сна. В то же время, СБУ считает, что таким образом обеспечивает передачу ПАО "Укрнафта" в государственную собственность, однако действующим законодательством Украины этому органу не предоставлено таких полномочий", - говорится в заявлении.

В компании сообщили, что по состоянию на 14:00 09.11.2022 года ни ПАО "Укрнафта", ни бывшие акционеры (13 тысяч человек), ни его трудовой коллектив (более 20-ти тысяч работников) не имели возможности ознакомиться с официальной позицией Минобороны и принятыми при его участии решениями Общего Собрания акционеров ПАО "Укрнафта", информация о таких решениях в установленном законом порядке не обнародована.

Также в "Укрнафте" обратились к Алексею Резникову с просьбой "вмешаться в ситуацию, предоставить информацию и прекратить беззаконие, которое дискредитирует государство не только перед многотысячным трудовым коллективом, но и перед 13-ю тысячами бывших акционеров".

"Уверены, что вы как адвокат в прошлом, понимаете откровенность беззакония и противоправность таких действий. Однако, в данном случае, обращаем Ваше внимание на это как лица, уполномоченного государством на осуществление функций управления. С 08.11.2022 и на сейчас в ПАО "Укрнафта" заблокировано осуществление всех банковских расчетов, из-за недопуска работников к рабочим местам создана реальная угроза своевременности представления налоговой отчетности, угроза своевременному оформлению товаро-распорядительных документов для нужд добычи и производства, угроза перебоев в работе 530 АЗС по всей территории Украины. Выполнять поручение Президента Украины и работать 24/7 при таких условиях – слишком усложнено", - сказано в заявлении.

Напомним, 7 ноября в собственность государства перешли акции ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

Это подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.