Планируется снизить на время действия военного положения минимальный количественный состав депутатских групп.

На сегодня в Верховной Раде есть много народных депутатов, которые хотят досрочного прекращения своих полномочий. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

При этом он не назвал, сколько таких желающих отказаться от депутатского мандата.

По его словам, работать в парламенте с уменьшением количества народных депутатов становится все труднее, поскольку часто около 10% парламентариев могут каждый раз болеть или находиться в командировках.

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"Для меня это действительно удар (речь идет об уменьшении количества народных депутатов в ВР из-за досрочного прекращения полномочий до 401 - УНИАН), как для человека, который отвечает за сбор голосов и проведение законопроектов", - отметил Арахамия, возглавляющий фракцию, которая сама создала коалицию. При этом добавил, что в каждой организации во время войны есть определенные вызовы.

Арахамия сообщил, что есть депутаты, которые хотят уйти из парламента.

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента намного больше, но мы не отпускаем уже людей – говорим, что не будем за это голосовать (для досрочного прекращения полномочий нардепа необходимо голосование в зале минимум 226 голосами "за" - УНИАН), потому, что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы", - отметил он.

По его словам, сейчас предлагается также внесение изменений в регламент, чтобы снизить минимальный количественный состав депутатских групп (на сегодня если в депутатской группе становится меньше 17 нардепов, то ее деятельность прекращается – УНИАН). По его словам, речь идет о снижении этой цифры до 14 или 15 нардепов. При этом добавил, что важно сохранить группы, которые на сегодня есть в парламенте.

Лишение мандатов нардепов - детали

Как известно, Верховная Рада Украины рекордно теряет народных депутатов. На сегодня в парламенте 400 нардепов и один еще на подходе по списку "Батькивщины". По Конституции должно быть 450 парламентариев, но из-за оккупации Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2019 году было избрано лишь 424. для принятия законопроектов нужно 226 голосов. Для изменений в Конституцию нужно всего 300 голосов, но во время военного положения это делать запрещено.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение полномочий трех народных депутатов Украины - Максима Ефимова (группа "Возрождение Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина"). За постановление о досрочном сложении полномочий Данилова проголосовал 291 народный депутат. Он написал заявление, в котором было сказано, что выходит из фракции "Батькивщина" (а это уже основание для лишения его мандата, поскольку он избирался по списку партии "Батькивщина", - УНИАН) и составляет депутатские полномочия. Теперь в парламент вместо него зайдет депутат, который был в списке партии следующим.

За досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Ефимова, который входил в группу "восстановление Украины", образовавшуюся после запрета партии и соответственно фракции "оппозиционная платформа за жизнь", и в ней были в большинстве именно депутаты этой фракции, проголосовало 283 народных депутата. Ефимов был сопредседателем этой группы.

Он избирался в парламент в округе №48 В Донецкой области. В таких случаях должны быть проведены выборы в округе, а это во время войны невозможно. Поэтому в парламенте минус один мандат. Ефимов сам написал заявление о сложении депутатских полномочий, не указывая причину этого шага.

Также парламент проголосовал за досрочное прекращение полномочий народного депутата Шпенова. "За" это решение проголосовало 289 народных депутатов. Он избирался в избирательном округе № 37 Днепропетровской области. В парламенте был внефракционным. Сам написал заявление о сложении полномочий, не указав причину. Соответственно из - за невозможности проведения выборов, - это еще минус один мандат.

Как известно, до этого голосования в парламенте насчитывалось 403 народных депутата, поскольку два депутата были "мажоритарщиками", и выборы не могут быть проведены, то теперь в парламенте впервые остается рекордно малое количество нардепов - 401.

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