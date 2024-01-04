Депутаты должны получать разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы своих официальных заявлений, комментариев.

Народные депутаты с нового года для выезда за границу в командировки должны получать от Министерства иностранных дел "тезисы" для официальных заявлений и комментариев. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на распоряжение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от 29 декабря 2023 года, которое есть в распоряжении издания.

В частности, в документе говорится, что заявление нардепа о заграничной командировке может не рассматриваться, если во время предварительного выезда депутат до начала командировки не получил "разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата относительно реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".

Также причинами для отказа в рассмотрении заявления могут быть нарушение срока пребывания в предыдущей командировке, самовольная смена страны, пребывание в других странах или непредставление отчета по возвращении.

Видео дня

Кроме того, в документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление депутата на выезд: это председатель комитета Рады, в который входит нардеп, председатель фракции, председатель депутатской группы, председатель соответствующей делегации Рады, а также первый заместитель или заместитель спикера парламента. После этих согласований заявление направляется Стефанчуку.

Выезд народных депутатов за границу

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют законность выезда за границу народного депутата Украины, который был в "командировках" месяцами. Речь идет о народном депутате Украины, который избирался от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виталии Борте.

В начале декабря руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на зарубежную командировку народного депутата Украины, председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, потому что он должен был стать инструментом в руках российских спецслужб.

Вас также могут заинтересовать новости: