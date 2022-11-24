Александр Лукашенко 23 ноября сказал, что судьба ОДКБ зависит от исхода российской военной кампании в Украине. В каком-то смысле, он прав. Но стоит добавить еще кое-что.

ОДКБ изначально не была эффективной и влиятельной организацией. Россия не смогла сделать из нее "аналога НАТО" на постсоветском пространстве из-за того, что:

не были выделены соответствующие и адекватные ресурсы;

не была сформулирована идея, которая была бы общей для всех стран-участниц;

Россия создавала проект для себя и под себя, не особо думая об интересах остальных;

усиление региональных игроков размыло влияние РФ и ускорило диверсификацию внешней политики стран ОДКБ.

Поэтому к началу войны в Украине ОДКБ ничего особенного из себя не представляла, и если бы не январская "пиар-акция" в Казахстане, то ее бы начали списывать еще раньше.

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Поскольку РФ замкнула функционирование организации исключительно на себя (в традиционном для них стиле), то и судьба этой структуры действительно теперь зависит от судьбы РФ и ее позиций в регионе. Так что, Лукашенко жирно намекнул на то, что ОДКБ = РФ, а РФ = ОДКБ, а всем остальным участникам плевать на то, что будет с организацией. И в этом есть логика, учитывая интерес большинства этих стран завязываться в другие партнерства и с другими проектами.

Но для полноты картины, надо добавить еще один нюанс. Окончательный закат ОДКБ, я считаю, начался не с Украины, а с момента войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году.

В условиях ослабления РФ из-за Украины, ее дискредитации после 2020 года и ситуативной игры с Азербайджаном против Армении, позиция Еревана ожесточается и становится все более прагматичной по отношению к России и ее неработающим гарантиям безопасности

То, что Россия не защитила Армению в рамках своих союзнических обязательств (не в отношении Карабаха, а позднее, когда Азербайджан атаковал территорию уже самой Армении), продемонстрировало истинную импотенцию ОДКБ, после которой начался постепенный распад организации. А вторжение РФ в Украину - это уже кульминация, которая погребет под собой и весь постсоветский российский порядок, структурным компонентом которого и является ОДКБ.

Поэтому, вчерашний демарш Армении на заседании ОДКБ (где присутствовал лично Путин, хотя он не всегда это делает) не должен удивлять. В условиях ослабления РФ из-за Украины, ее дискредитации после 2020 года и ситуативной игры с Азербайджаном против Армении, позиция Еревана ожесточается и становится все более прагматичной по отношению к России и ее неработающим гарантиям безопасности.

В этом контексте, одна из практических задач новой внешней политики Украины в построении пост-российского мира - это помочь Армении уменьшить критическую зависимость от России, предоставив возможность диверсификации их внешних связей, тем самым добивая позиции РФ на Южном Кавказе и ОДКБ как один из продуктов уже уходящего пост-советского баланса сил.

При этом избрание новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана - это явная попытка России удержать контроль над организацией за счет вот таких уступок другим участникам, что лишний раз подтверждает факт ослабления российского влияния на пост-совке.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"