Ранее Андрей Ермак заявил о "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампании" из-за появления информации о срыве украинской спецоперации.

Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство против главы офиса президента Андрея Ермака в связи с делом вагнеровцев.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.

"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст.111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) относительно Ермака. Заявление подал Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по вагнеровцам", – написал депутат.

Ранее Андрей Ермак заявил о "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампании" из-за появления в СМИ информации о якобы срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников.

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Автор: УНИАН