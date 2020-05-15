"Абсолютно пустое": в НАБУ рассказали о перспективах уголовного дела против Венедиктовой

По словам Сытника, процент дел, зарегистрированных по требованию суда, которые закончились подозрениями, невелик.

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что уголовные дела, которые регистрируются по решению суда, часто являются "абсолютно пустыми". Таким образом он прокомментировал перспективы доведения до суда производство по недекларированию имущества генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом он сказал в интервью "Громадському".

На вопрос журналиста о том, есть ли будущее у дел, которые зарегистрировали по такой процедуре, а прокурор или детектив не видел для этого оснований, Сытник ответил:

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"Нельзя сказать так сразу (что такие дела являются бесперспективными - ред.), но вообще сама система регистрации производств она очень много дискуссий вызывает. Есть такой элемент злоупотребления правом на обращение в правоохранительные органы, когда пишут заявления совершенно пустые, бессодержательные", - сказал глава НАБУ.

На уточнение журналиста о том, является ли заявление "пустым", если детектив отказывается регистрировать уголовное производство, Сытник сказал: "Исходя из того, что у нас есть полномочия на аналитическую обработку этих заявлений, мы делаем первичный анализ, потому что иногда мы видим, что это заявление абсолютно пустое и подача этого заявления, это попытки определенного политического пиара".

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В то же время он добавил, что есть небольшой процент дел, зарегистрированных по требованию суда, которые закончились подозрениями и направлениями в суд.

Как сообщал УНИАН, ранее НАБУ открыло уголовное производство против Венедиктовой, которое касается недекларирования имущества. Речь идет о часах стоимостью более 10 тысяч долларов, которых нет в декларации.

Впоследствии появилась реакция генпрокурора на открытие дела.