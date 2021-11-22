Через два года истечет срок давности привлечения к уголовной ответственности обвиняемых в ряде весомых дел Майдана, отметила юрист.

Обвиняемые по делам Майдана могут избежать ответственности.

Об этом адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская сообщила в Facebook.

Она отметила, что через два года истечет срок давности привлечения к уголовной ответственности обвиняемых в ряде весомых дел Майдана.

"Если ничего не изменить. Если суды будут идти, как идут сейчас. Через два года все беркута, следователи, прокуроры по делам по разгону Майдана 30 ноября 2013 г.; по избиению на Банковой 1 декабря 2013 г.; по штурму Майдана 11 декабря; по январским событиям на Грушевского; по избиению Автомайдана и протестующих с желтого автобуса 23 января 2014 г.; по избиению, давке 18 февраля; по выдаче оружия "титушкам" 20 февраля уйдут от наказания", – написала адвокат.

Она подчеркнула, что всем подозреваемым в этих производствах удастся избежать наказаний.

Читайте такжеВенедиктова о деле Майдана: фигурантам грозит пожизненное, но Россия их не выдаст"Все результаты расследований полетят в трубу. Через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств. Это именно те беркута, следователи и прокуроры, которые не сбежали, подавляющее большинство из них продолжает работать в полиции, прокуратуре. Они остаются на своих должностях с полным ощущением безнаказанности", – заявила Закревская.

Она напомнила, что все эти дела расследованы и "маринуются в судах уже три, четыре, пять, а то и шесть лет".

"И именно эта никому не интересная трясина "ничего-не-происходит", именно она и является самой успешной стратегией защиты обвиняемых. Именно она не находит никакого сопротивления общества, судебной системы, профессионального сообщества. Именно она безальтернативно приведет к освобождению обвиняемых от ответственности, поражению судебной системы и гражданского общества. К триумфу безнаказанности. Это будет приговором нам. А не им", – убеждена адвокат.

Напомним, 21 ноября генпрокурор Ирина Венедиктова назвала 2021 год прорывным по количеству приговоров по делам Майдана.

"2021 год стал прорывным в количестве приговоров по делам Майдана – в этом году их столько же, как за предыдущие три вместе. Впервые приговорены к реальному лишению свободы сотрудники столичного "Беркута" за преступления в день разгона студенческого Майдана, который открыл "ящик Пандоры" насилия против участников акций", – отметила она.

Генпрокурор добавила, что продолжается расследование 63 уголовных производств, охватывающих более 3,5 тыс. эпизодов. На рассмотрении судов – 111 дел в отношении 207 обвиняемых.

По ее данным, в этом году было привлечено к ответственности 53 человека, что почти на треть больше, чем в прошлом, а прокуроры получили в 2,5 раза больше разрешений на специальные досудебные расследования. В суды направлены обвинительные акты в отношении 32 человек.

11 октября Адвокатская совещательная группа заявила, что по меньшей мере 33 правоохранителя, обвиняемых по делам Майдана, в настоящее время работают в структурах МВД, восемь из них – на руководящих должностях.

Автор: Надя Пришляк