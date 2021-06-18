В течение нескольких дней из-за обильных ливней от паводков пострадали оккупированные Керчь и Ялта.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов, комментируя климатические инициативы Совбеза, обратил внимание на потоп в оккупированном Крыму.

Об этом шла речь на брифинге по результатам заседания СНБО 18 июня.

Данилов напомнил, что Зеленский предлагает высадить миллиард растений за три года, чтобы не допустить проблем с климатом и увеличить численность лесов. И назвал "вызовом Украины" засухи.

"Знаете, что крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте. И там такое, к большому сожалению, произошло. Господь бог дал им слишком много воды сразу", – сказал Данилов.

Читайте такжеОткрытие магазина российской сети в Николаеве-операция спецслужб РФ-ДаниловВ течение последних нескольких дней из-за обильных ливней от паводков пострадали оккупированные Керчь и Ялта. В Керчи за последние сутки выпало полторы месячной нормы осадков.

Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и затопило автомобили.

В оккупированной Ялте после длительных и мощных дождей вышла из берегов река Водопадная, город оказался на грани катастрофы и может полностью остаться без электроснабжения.

В то же время керченские СМИ в потопах обвиняют власти оккупантов, которые с 2014 года – момента захвата украинского полуострова – не чистили реки, которые в такое время служили водоотводами и предотвращали "большую воду".

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Автор: Яна Ставская