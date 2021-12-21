В Украине хотят, чтобы Германия помогла перезагрузке "нормандской четверки".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что пока рано говорить, чего ожидать от нового канцлера Германии Олафа Шольца в рамках переговоров "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник сказал журналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в государственной резиденции "Синегора".

"Пока рано еще говорить о том, чего нам ожидать. Важно, что на днях состоялась первая встреча. На шестой день каденции нового канцлера Олафа Шольца была его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Это лишь первое знакомство, и поэтому важно, что Германия будет и дальше заниматься этим делом. Удастся ли нам восстановить "нормандский формат" в том контексте, как мы этого желаем... покажет уже ближайшее время. Поскольку это сейчас единственный инструмент (переговоров), который мы имеем, - его нужно перезагрузить", - заявил Мельник.

"Мы надеемся, что новый канцлер осознает всю ответственность Германии как государства-посредника для того, чтобы этот процесс стал результативным, а не был только процессом ради процесса. ... В этом именно заключается главный вызов для нас и нашей дипломатии, и уже в ближайшие недели-месяцы мы сможем понять, какой будет роль Германии в этом новом контексте и нового руководства", - сказал посол.

Он добавил, что пока дат для проведения встреч на высшем уровне в "нормандском формате" нет.

"Но амбиция такая есть, поскольку важным является восстановление именно общения на уровне лидеров. То есть, нам нужен Берлинский саммит в пределах Нормандии для того, чтобы сесть за стол переговоров и чтобы русские вернулись, и понять, как мы можем двигаться дальше. Пока говорить об этом рано", - сказал Мельник.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря депутаты немецкого Бундестага (нижней палаты парламента) избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Таким образом завершилось 16-летнее правление Ангелы Меркель.

63-летний Шольц в последнем правительстве Меркель занимал пост вице-канцлера и министра финансов.

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