В то же время, Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавит также Комитет по вопросам разведки при президенте Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером, 25 июля.

"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по вопросам разведки при президенте Украины", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко.

"А генерал Григорий Галаган переводится на другое направление, и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ", - рассказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил Виктора Хоренко.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что Хоренко на должность рекомендовал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Напомним, Григория Галагана назначили командующим ССО украинской армии 25 августа 2020 года.

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