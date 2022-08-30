Высокий представитель ЕС возразил, что летом уменьшилась военная поддержка Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что этим летом военная поддержка для Украины продолжалась и даже увеличивалась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на пресс-конференции в Праге после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров обороны стран-членов Евросоюза.

Высокий представитель ЕС рассказал, что сегодня министр обороны Украины Алексей Резников присоединился к заседанию в режиме онлайн и рассказал о последнем развитии событий на поле боя и о наиболее насущные нужды украинской армии.

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"Мы должны удовлетворить эти потребности. И мы единодушно согласились с этим. Европейский Союз выступает в единства в поддержку Украины и страны-члены остаются готовыми продолжать поддерживать столько, сколько это необходимо, и столько, сколько нужно", - подчеркнул Боррель.

При этом, по его словам, согласно имеющимся статистическим данным, летом продолжалось осуществление поставок военной помощи Украине.

"Я читал определенные новости об уменьшении (этой помощи - УНИАН). Ничего вообще такого не было. Данные свидетельствуют, что во время лета поддержка и поток военной техники в Украину продолжались, и даже увеличились", - подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом месяце глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз намерен начать миссию с подготовки украинских военных в соседней с Украиной стране.

Он анонсировал, что на встрече министров обороны ЕС в Праге это предложение "будет обсуждено политически".

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