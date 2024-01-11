Чиновница отметила, что остается мажоритарным депутатом.

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа". Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook.

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", – написала она.

Она также заявила, что ей "не нужна ваша квота заместителя председателя Комитета Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, когда вы: требуете, чтобы я молчала, что Комитет нацбезопасности бездельничает, кто и что творит в комитете. Против принимать факт, как вас воспринимает общество: просто закрываете на это глаза и продолжаете катиться в своих пузырях. Требуете относиться с "пониманием" к измене Завитневича, председателя комитета. Закрываете глаза на проблемы советщины и убийства граждан генералитетом, коррупцию в секторе и продолжаете работать с ОПЗЖ и тому подобное. Требуете от меня молчать, не только снаружи, но и внутри".

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"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статуса-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место, по сравнению с чем-либо до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность Комитета нацбезопасности преступна! Я буду сражаться за все это всеми методами. Не буду медлить. Снимаю с себя обязательство молчать", – написала Безуглая.

Чиновница отметила, что остается мажоритарным депутатом Оболонского района" со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами" и будет поддерживать президента Зеленского.

Последние новости о Марьяне Безуглой

В течение нескольких недель нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая находилась в центре внимания в украинском инфополе. Сначала из-за того, что публиковала заявления "против" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В частности, она требовала его отставки "из-за отсутствия "замысла на 2024 год". Кроме того, она стала известна рядом скандальных предложений по мобилизации.

5 января Комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. В то же время нардеп Ярослав Железняк 9 января сообщил, что на текущей пленарной неделе вопрос увольнения Безуглой в повестке не значится.

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