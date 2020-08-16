У Зеленского заявили, что украинская власть не подталкивает Беларусь к перевыборам

В пресс-службе отметили, что в этой ситуации крайне важно доверие.

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал официальное заявление по поводу событий в Беларуси.

«Межгосударственные отношения - это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины.

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«Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?», - говорится в заявлении.

Украина не вмешивается в вопросы выборов

«Во-первых, Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. Потому что корректность и терпение и являются признаком цивилизованности любой нации. Во-вторых, несомненно, отправкой у тому или иному соседнему государству нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан», - говорится в заявлении.

Нет доверия

В пресс-службе отметили, что в этой ситуации крайне важно доверие.

«Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие.

Обращение к официальному Минску

В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим», - отметили в офисе президента.

«Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость ... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включительно с любыми политиками», - говорится в заявлении.

Хронология событий

9 августа 2020 в Беларуси состоялись президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

В тот же день, 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов. В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя свето-шумовые гранаты и резиновые пули.

На сегодня известно о двух погибших. В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие. В МИД Украины заявили, что официально обнародованы результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

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Автор: Елена Коваленко