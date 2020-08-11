Второй день протестов в Минске: как это было (фоторепортаж)

В ходе ночных протестов погиб, по меньшей мере, один протестующий.

В Беларуси вечером 10 августа продолжились массовые протесты. Их участники выступают против фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа.

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В понедельник протесты охватили сразу несколько районов Минска, а также центральные площади других белорусских городов и поселков. Для подавления народного восстания власти задействовали военный спецназ, который открыл огонь по протестующим.

По итогам протестов в Минске в ночь с 10 на 11 августа известно о как минимум одном погибшем и множестве задержанных.

Как белорусы отстаивали свое право на честные выборы - смотрите в фоторепортаже ниже.

Протесты в Беларуси: с чего все началось

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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