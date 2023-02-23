Минск в числе прочего предлагает изъять из текста упоминания о вине России в войне.

Беларусь внесла ряд поправок в проект резолюции Генассамблеи ООН, приуроченный к годовщине начала полномасштабной войны России против украинского народа. Документы зарегистрированы в электронной библиотеке ООН, сообщает беларуская редакция "Радио Свобода".

Согласно поправок, в Минске хотят исключить из документа требование о немедленном выводе российских войск с территории Украины.

Так, Беларусь предложила исключить из резолютивной части требование о том, чтобы "РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

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Также Минску не нравится формулировка в преамбуле "через год после начала полномасштабного вторжения в Украину". Кроме того, слова об ударах РФ предлагается заменить на "…военные действия на территории Украины".

Во втором документе Беларусь хочет упомянуть западную помощь Украине, которая якобы мешает прекращению войны, а также прописать "законные опасения" РФ, которые якобы и стали причиной начала полномасштабной войны.

Постоянный представитель Беларуси Валентин Рыбаков на заседании Совета безопасности ООН 17 февраля дал понять, что страна не поддержит резолюцию в случае, если эти "поправки" не будут внесены.

Участие Беларуси в российской агрессии против Украины

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Беларусь стала плацдармом для нанесения российских ударов по нашей территории. Также представители РБ блокируют все инициативы в поддержку Украины на международных площадках.

Ранее Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне РФ, но только в одном случае. Диктатор подчеркнул, что это касается не только Украины, но и других соседних стран.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Беларусь не вступит в войну против Украины.

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