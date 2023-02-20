Белый дом выпустил заявление Джо Байдена в связи с визитом в Киев.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден анонсировал предоставление Украине критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Соответствующее заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.

"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметил Байден.

По его словам, когда президент РФ Владимир Путин начал это вторжение почти год назад, то считал, что Украина слаба, а Запад разделен.

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"Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался", - говорится в заявлении.

Байден уточнил, что сегодня в Киеве встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой для расширенной дискуссии относительно поддержки Украины.

"Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - сказал президент США.

Он также анонсировал объявление дополнительных антироссийских санкций.

Визит Байдена в Украину: детали

Сегодня, 20 февраля, Байден прибыл с визитом в Киев. Президент США в Киеве почтил память погибших Героев Украины вместе с Президентом Зеленским на Михайловской площади.

Президент США Джо Байден в ходе своего анонсированного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.