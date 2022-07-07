Переговоры об этом ведутся с начала полномасштабной войны с РФ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какими могут быть гарантии стран Запада для Украины, переговоры о которых ведутся после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он сказал во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

"Чисто в теории я могу предположить, что в случае военной угрозы для Украины - это немедленная передача вооружения и военной техники, финансовой помощи. Это на будущее. Гарантии безопасности касаются будущих конфликтов, а не только, когда эти закончатся. С этим (конфликтом) будем довоевывать и побеждать", - отметил Арестович.

Он добавил, что гарантии даются на переходный период после окончания нынешней войны и до вступления Украины в НАТО.

"Это может занять изрядное время и на это время даются эти гарантии. Немедленно предоставить военную помощь, созвать консультации, дать финансы, отреагировать и так далее. Это неплохо", - считает политик.

По его словам, западная помощь в рамках гарантий может поступать в течение трех суток.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.

Как заявляли в Офисе президента, документ о гарантиях безопасности для Украины может появиться уже в течение июля.