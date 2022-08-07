Российская Федерации сейчас стремится принять такую же форму как и 300 лет назад.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что РФ стремится захватить Украину, поскольку иначе не выйдет построить империю, которой она была столетия назад.

Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

"В России есть форма (в аристотелевском смысле), к которой она всегда приходит. Это форма империи, ставка в которой сделана на систему. С вечным противопоставлением Западу. Российская Федерации сейчас стремится принять такую же форму как и 300 лет назад. Как и 100 лет назад", - отметил он.

По словам Арестовича, украинцы "создавали эту форму и играли в ней важную роль от инженерии до администрирования".

"Ни одной крупной войны Россия не выиграла без Украины. Мы им жизненно необходимы. Без Украины РФ не будет целостной империей, которой хочет быть. Поэтому, они пытаются захватить нас для совместного противостояния Западу", - уверен он.

Советник главы ОПУ считает, что Украине в свою очередь необходимо "найти новую форму, чтобы не бегать от Востока на Запад и наоборот".

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что РФ может попытаться захватить новые территории в случае успеха на Донбассе и юге.

По словам президента Украины Владимира Зеленського, по состоянию на начало июля Россия оккупировала около 20% территории Украины.

По состоянию на начало августа деоккупированы 1060 украинских населенных пунктов.

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