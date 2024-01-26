В Раде нет единства, утверждает глава фракции "Слуга народа".

Украине грозит политический кризис из-за депутатов, которые хотят перестать работать.

Сейчас единства в Верховной Раде Украины нет, оно было полтора года назад, а сейчас ситуация в этом плане еще хуже, чем до полномасштабной войны, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает LB.ua. "С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам - будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения) из 400 очень трудно собирать, честно говоря", - заявил он.

По его словам, в других фракциях и партиях тоже есть депутаты, которые хотят уйти. "Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицински есть действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", - пояснил Арахамия.

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Как сообщал УНИАН, Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. Нардеп отметил, что они должны проходить их на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time.

По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение. Он подчеркнул, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом - на фронт.

Именно для этого председатель фракции "Слуга народа" предложил проходить должностным лицам обучение в военных учебных центрах вместе с другими украинцами. По его словам, для парламентариев обучение будет проходить в частичном режиме.

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