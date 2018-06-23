Политический кризис: три угрозы для Украины

Казалось бы, сегодняшний кризис — далеко не первый в нашей стране, особо переживать не о чем. И не такое видали. Но для главного законодательного органа — Верховной Рады — он может стать последним.

Трудности в работе нынешнего созыва «нарисовались» сразу после выборов-2012. Во-первых, в Верховную Раду неожиданно большим количеством мандатов прошли «свободовцы». Такого для них результата во время избирательной гонки не ожидал никто. Во-вторых, значительные электоральные потери (из-за мажоритарной составляющей выборов) понесли вечные сателлиты Партии регионов — коммунисты. В-третьих, мажоритарщики, на которых делали ставку регионалы, оказались не такими сговорчивыми, как от них ожидалось.

Собственно, все эти факторы, если не считать еще и постоянного блокирования работы парламента, спровоцировали патовую ситуацию с принятием законов. Конечно, у триединой оппозиции большинства голосов нет и не было. Однако и у провластной команды их не оказалось. То есть, теоретически, 226 депутатов, согласных с курсом правительства и президента, в парламенте есть. Но физически они под куполом не находятся. А упорство «Свободы» в выявлении «пианистов» в сессионном зале привело к тому, что голосовать карточками отсутствующих не представляется возможным.

Угроза первая — роспуск парламента и провал евроинтеграции

Так как договариваться депутаты никогда не умели, а на минувшей неделе им окончательно стало тесно работать под одной крышей, в стране произошел тихий парламентский переворот. Представители большинства, собравшись в здании комитетов на ул. Банковой, провозгласили эти сборы «заседанием» и стали принимать законы поднятием рук. По их мнению — легитимно.

Оппозиция же, оставшись под куполом, оказалась в дураках. Оперативно сориентироваться, чтобы принять какие-то внятные решения, три лидера не сумели. По-быстрому организовать народную акцию протеста никто не решился. Поэтому пришлось размахивать кулаками уже после боя: распространяя заявления об отсутствии у большинства кворума (мол, на импровизированном заседании в комитетах 240-ка депутатов не было и в помине), нарушении процедуры заседания (парламент должен проводить голосования только в сессионном зале на Грушевского) и нарушении процедуры голосования (представителей счетной комиссии от оппозиции в зал просто не пустили).

Во всем этом бардаке главной нитью прошла идея, которая касается и большинства, и оппозиции, - единственным выходом из парламентского тупика может стать самороспуск Верховной Рады. Впрочем, идти на этот шаг депутаты не спешат — дорого. Тем более, власть предлагает проводить следующие выборы в парламент по стопроцентной мажоритарке. Но сами мажоритарщики, вбухавшие в предыдущую кампанию сотни миллионов, повторно раскошеливаться не желают.

Формально, распустить Раду может и президент. Однако он также не торопится воспользоваться этим правом. «Когда мне говорят: «давай, разгони парламент», я могу поступить жестко. Но это только в крайнем случае... Мы не так богаты, чтобы постоянно проводить выборы», - заявил Виктор Янукович.

Мы, действительно, не так богаты, чтобы в новом составе Рады увидеть те же лица в тех же креслах. Слушать, как разрозненная оппозиция будет рассуждать об установлении в Украине диктатуры и снова блокировать. Видеть, как власть продолжит все неудачи валить на «попередников» и хвастаться благополучием «пилотных регионов», в которых, на бумаге, замечательно внедряются реформы. Кроме того, у главы государства нет никаких гарантий, что новый состав Верховной Рады будет к нему лоялен: нынешняя власть и нынешняя оппозиция вполне могут поменяться местами. А это означает невозможность договориться, невозможность сформировать правительство, невозможность голосовать законы. Как итог — очередной политический кризис.

С учетом того, что в новых выборах как бы никто всерьез не заинтересован, важно понимать: сделали ли нынешние депутаты какие-то выводы из сложившейся ситуации? Сегодня, перед следующей пленарной неделей, заявляют, что сделали. Мол, во вторник, 16 апреля, Верховная Рада будет работать и принимать законы, необходимые не для власти или оппозици, а для Украины. Главным образом — относительно евроинтеграции. Иначе, осенью текущего года не видать нам Ассоциации с ЕС.

Пожалуй, это главный фактор, из-за которого распускать действующую Раду не стоит. Ведь, по сути, страна живет без парламента уже полгода (те редкие рабочие дни депутатов, которые, в основном, заканчивались стычками, не в счет). В целом, украинцы за последние лет 10 привыкли жить без власти. Пять лет президентства Виктора Ющенко, фактически, можно считать жизнью без президента. Таким же вялым было и правительство Юрия Еханурова, соответственно, Украина знает, как жить без Кабмина. За последние полгода мы узнали, как жить без Верховной Рады — не велика беда.

Угроза вторая — референдум

Впрочем, если договоренности власти и оппозиции вновь окажутся формальными, либо произойдет очередной «развод котят», существует еще один сценарий «усмирения строптивых». Речь идет о проведении референдума, роспуске Верховной Рады, отмене депутатской неприкосновенности и формировании двухпалатного парламента на основе мажоританой системы выборов. И, несмотря на то, что вопросы избрания парламента не должны выноситься на референдум, вероятнее всего, власть пойдет на подобный прецедент народного волеизъявления. При этом, по мнению спикера Верховной Рады Владимира Рыбака, депутатский корпус может быть сокращен с 450 народных избранников до 300.

В любом случае, четкой картины парламентского будущего после возможного проведения референдума ни у кого нет. А вот о будущем главы государства после плебисцита можно не беспокоиться. Как известно, через референдум можно провести любой вопрос, кроме государственного бюджета, налоговых изменений и амнистии. Но в украинских реалиях речь идет, в первую очередь, о возможности менять Основной закон дабы президент избирался в Верховной Раде. «Цель Виктора Януковича — не один и не два президентских срока. И под это будет подгоняться все, в том числе, конституционная реформа и выборы президента в парламенте... Проведение референдума — один из механизмов реализации этого плана», - считает народный депутат Олесь Доний.

Референдум в этом случае значительно упрощает процесс изменения Конституции: не нужно согласования новшеств в Конституционном суде, а после – длительного прохождения через парламент. Все решает сбор 3 миллионов подписей и «отмашка» Центризбиркома. К слову, в ЦИК подготовка к референдуму уже идет полным ходом. Центральная избирательная комиссия еще 2 апреля приняла ряд соответствующих постановлений. В частности, в пяти документах, опубликованных на сайте Центризбиркома, речь идет о порядке закупки товаров, работ и услуг для подготовки и проведения всеукраинского референдума, а также порядке обеспечения окружных и участковых комиссий для проведения всеукраинского референдума помещениями и оборудованием.

Кроме того, ЦИК определила порядок представлений и обращений о создании обычных, специальных и заграничных участков всеукраинского референдума и передачу участковым комиссиям бюллетеней для голосования в заграничном округе. Были также утверждены образцы и описание печатей окружной комиссии, удостоверений субъектов и других участников процесса всеукраинского референдума.

Угроза третья – федерализация

Кроме того, все чаще стали звучать мнения, что на референдум будет вынесен и вопрос о федеративном устойстве Украины. «Мои источники говорят следующее: референдум в Украине будет... Он будет касаться стопроцентной мажоритарки... Кроме того, будет выноситься вопрос о двухпалатном парламенте и о федеративном устройстве Украины», - заявил в четверг журналист Вячеслав Пиховшек.

По сути, двухпалатный парламент и федерализация страны идут рука об руку. С точки зрения логики все правильно: нижнюю палату Верховной Рады могут формировать нынешние районы. В верхнюю палату парламента попадут люди, представляющие области (возможно, укрупненные до целых регионов — Донбасс, Галичина, Слобожанщина, Крым и т.д.).

С одной стороны, федерализация позитивно повлияла бы на формирование региональных элит, полномочия территориальных общин были бы увеличены, в частности, в вопросе перераспределения финансовых потоков. Кроме того, федеративное устройство страны снижает уровень противоречий в обществе. Грубо говоря, регионы получают больше прав и полномочий и каждый сам может решать: на каком языке вести документацию, как переименовывать улицы или какие памятники устанавливать.

С другой – для реализации таких потребностей общества совсем не обязательно менять государственное устройство Украины, а следует использовать те рычаги влияния, которые существуют и сегодня. Тем более, что федерация несет в себе не меньше минусов, чем плюсов. Во-первых, взаимоотношения между центром и субъектами федерации порождают двойную бюрократию, а это, как известно, дорого. Во-вторых, не существует гарантий, что Закарпатье не пожелает выйти из федерации и присоединиться к Венгрии или Румынии. Подобные конфликты в мире часто заканчивались гражданскими войнами. В общем, не все так просто.

Идея федерализма в Украине далеко не нова. В свое время представители Партии регионов выступали с соответствующими заявлениями о децентрализации, а, в перспективе, и федерализации страны. Однако в нынешних условиях, получив полноту власти, идеи федерализма переместились в числе их приоритетов на последние места. Сегодня эта тема регулярно поднимается пророссийскими политиками, однако в нынешних условиях выглядит далекой от реальности. Почему? Потому что сегодня в Украине действует принцип жесткой централизации управления. Для этого мы вернулись к Конституции в редакции 1996 года, для этого была проведена административная реформа, для этого всячески укрепляется президентская вертикаль власти.

В этой ситуации, возможно, федерализация и выгодна некоторым политикам, в том числе, и оппозиционным. Ведь федеративное устройство страны означает передачу власти региональным элитам. Таким образом, «местная» оппозиция взяла бы Запад Украины и часть Центра — без боя.

В то же время, федерализация крайне не выгодна лично президенту Виктору Януковичу (да и любому другому президенту в нынешних условиях), так как будет означать ограничение власти главы государства.

Татьяна Урбанская