Президент поддерживает создание закона об отзыве народных депутатов

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов во время пребывания в Днепропетровске. По его словам, избирателям необходимо предоставить право не только избирать депутатов, но и отозвать их.

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Петр Порошенко отметил, что "надо начинать с местных депутатов". По его словам, способствовать принятию указанного закона будет децентрализация власти в Украине, которая разработана по лучшим образцам такой децентрализации в странах Европы, в частности в Польше.

По словам президента, закон об отзыве народных депутатов Украины должен быть разработан и принят "вторым по очереди после закона об отзыве депутатов местных советов".