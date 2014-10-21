Чалый: Киев не будет разворачивать широкомасштабные боевые действия на Донбассе

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый, передает радио "Свобода". "Заявления о том, что надо возобновить полномасштабную войну или пойти всей 45-миллионной страной на войну не является линией, которая поддерживается. Мы поддерживаем линию развития сильной армии, защиты страны, но при этом и получение поддержки мирового сообщества. Без этой поддержки, без поддержки ЕС экономической, политической и военно-технической, будет очень сложно победить и добиться мира", - заявил Валерий Чалый.

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По его словам, мировое сообщество поддержало мирный план президента Петра Порошенко и заявило о готовности оказать Украине помощь. Также на Западе высоко оценили соблюдение Украиной положений минских договоренностей.

20 октября в Люксембурге участники совета министров ЕС по иностранным делам приняли специальную резолюцию по Украине. ЕС призывает Россию выполнять свои обязательства, в связи с минскими договоренностями, для разрешения конфликта в Украине и подчеркивает ответственность Кремля в этом процессе.