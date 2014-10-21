Чалый: Киев не будет разворачивать широкомасштабные боевые действия на Донбассе
Киев не поддерживает идею развертывания широкомасштабных боевых действий на Донбассе учитывая международную поддержку дипломатических мер, которые предпринимает украинская власть.
Об этом заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый, передает радио "Свобода". "Заявления о том, что надо возобновить полномасштабную войну или пойти всей 45-миллионной страной на войну не является линией, которая поддерживается. Мы поддерживаем линию развития сильной армии, защиты страны, но при этом и получение поддержки мирового сообщества. Без этой поддержки, без поддержки ЕС экономической, политической и военно-технической, будет очень сложно победить и добиться мира", - заявил Валерий Чалый.
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По его словам, мировое сообщество поддержало мирный план президента Петра Порошенко и заявило о готовности оказать Украине помощь. Также на Западе высоко оценили соблюдение Украиной положений минских договоренностей.
20 октября в Люксембурге участники совета министров ЕС по иностранным делам приняли специальную резолюцию по Украине. ЕС призывает Россию выполнять свои обязательства, в связи с минскими договоренностями, для разрешения конфликта в Украине и подчеркивает ответственность Кремля в этом процессе.