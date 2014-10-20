Строить «Стену» на границе будут 40 тысяч переселенцев с Донбасса – Яценюк
12:09, 20 октября 2014Политика
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На строительстве объекта "Стена" и на работах по восстановлению освобожденных от боевиков районов Донецкой и Луганской областей Кабмин планирует задействовать более 40 тысяч человек.
Кабмин предлагает привлечь к общественным работам переселенцев из Донбасса / УНИАН
Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, выступая в Верховной Раде, сообщает INSIDER.
По словам главы правительства, Кабмин предлагает привлечь к общественным работам переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, для чего парламент должен принять соответствующее решение.
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По словам Яценюка, предлагается обеспечить участие временно перемещенных лиц в работах по строительству объекта "Стена" на украинско-российской границе, а также в восстановлении освобожденных от боевиков территорий.
"Это даст нам возможность занять дополнительно более 40 тысяч человек", - отметил Яценюк.
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