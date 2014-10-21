Боевики "ЛНР" договорились с российскими "казаками" о совместной борьбе против сил АТО

Участие во встрече приняли самопровозглашенный глава "ЛНР" Игорь Плотницкий, командир батальона "Призрак" Алексей Мозговой и "атаман" так называемых "донских казаков" Николай Козицын, пишет "Зеркало недели".

Плотницкий, Козицын и Мозговой заявили, что достигли соглашения по многим спорным вопросам, в частности относительно поддержки незаконных "выборов", намеченных на 2 ноября.

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Конечной же целью боевиков, по их словам, является продолжение борьбы, чтобы "дойти до цели, то есть до Киева".

Как известно, ранее в Луганской области было зафиксировано обострение противостояния между группами боевиков из числа местных террористов и казаками "Всевеликого Войска Донского РФ" "атамана" Козицына.

В частности, в октябре боевики из числа российский казачьих организаций заявили о создании отдельной, неподконтрольной "ЛНР", "республики" на основании ряда населенных пунктов Луганской области.

Также сообщалось, что между местными боевиками и "казаками" Козицына не утихает борьба за контроль над блокпостами на автодороге Дебальцево-Антрацит.

Кроме того, поводом для конфликтов стало желание разных банд контролировать сбор и вывоз в Россию металлолома.